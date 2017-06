Najpoznatiji zmijolovac zatrpan pozivima građana, gmazove nalazi i pod jastukom

Savjest mi ne dopušta da se oglušim na poziv žene koja se s djecom boji boraviti u kući u kojoj je zmija – kaže Darko Karamazan

Dolaskom toplijih dana i ljeta, najpoznatiji hrvatski zmijolovac Darko Karamazan iz Šumeća kod Slavonskog Broda ponovno je zasut pozivima građana kojima zmije ulaze u domove i automobile. Približile su se kućama, jer oko njih ima glodavaca kojima se hrane. Pronalazi ih u plastenicima, trgovačkim centrima, u kućama, vrtićima, po tavanima, u garažama... Za sve one koji se boje zmija, pomisao da bi ih mogli sresti uživo užasavajuća je. Uplašeni građani zovu ga iz cijele Slavonije.

- Poziva je sve više, a ja već osmu godinu sve radim besplatno, trošeći svoje vrijeme i gorivo. Stalno razmišljam hoće li se država napokon sjetiti da su zmije njezino vlasništvo i da je ona ta koja o tome mora voditi brigu – kaže Karamazan, koji je prije nekoliko dana u skladištu benzinske crpke odjednom uhvatio tri bjelice.

Brođanin je zmije počeo loviti prije 30 godina. Nekada ih je lovio za Imunološki zavod i Plivu, dok su ih oni otkupljivali radi proizvodnje seruma. Plaćali su mu 40 kuna po zmiji. Danas ih hvata i odmah vraća natrag u prirodu. Imao je upite stranih kompanija koje su željele otkupljivati sušeni otrov, htio je otvoriti i farmu, ali u našoj birokraciji teško je doći do potrebnih potvrda za izuzimanje životinja iz prirode, pa je odustao. Hvatanje zmija je posao za koji sve službe i institucije niječu odgovornost.

Pozivi od 112

- Svakodnevno primam pozive preko Službe 112 ili direktno od građana koji imaju moj broj. Savjest mi ne dopušta da se oglušim na poziv žene koja se s djecom boji boraviti u kući u kojoj je zmija – nastavlja brodski zmijolovac. Najotrovnija zmija na koju nailazi je riđovka. Njezin je ugriz velika opasnost jer posljedice mogu biti kobne. Dosta rašireni su smukovi i bjelice, šarene zmije koje imaju trokutastu glavu poput riđovke, ali neće ugristi, a u rijekama i jezerima često se mogu uočiti dugačke ribarice.

- Nema gdje ih nisam pronalazio – u tavici u bakinoj rerni, u odjeći u ormaru, na zavjesi, pod krevetom, ispod jastuka, u kupaonici... Zmije traže prvi prostor u kojem će se najlakše sakriti. Razumijem strah ljudi, ni ja koji se bavim zmijama ne bih mirno spavao u kući u kojoj je zmija. Zamislite taj osjećaj kada noću, dok spavate, preko vas prelazi gmaz – ističe Karamazan.

Što napraviti kada ugledate zmiju? Velik broj ljudi zbog straha zmiju jednostavno “umlati” štapom ili lopatom, ali to je, po Karamazanu, najgore rješenje, jer ona nije došla s namjerom da nekoga ugrize, nego zbog glodavaca ili da se sakrije. Osim toga, riječ o zaštićenoj životinji i ubijanjem se riskira kazna od 5.000 do 7.000 kuna. Umjesto toga, trebalo bi je uhvatiti pomoću kakve hvataljke, staviti u kutiju i vratiti natrag u prirodu. Ako se bojite, ostaje vam jedino nazvati broj 112, ali oni opet zovu Karamazana, a on ne zna do kada će moći besplatno odrađivati tuđi posao.