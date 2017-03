U Rastoke se bez vodiča ne smije, ali turisti ih ne žele platiti

U TZ-u Slunj kažu da grupe ne žele vodiče jer poskupljuju cijenu ulaznice, a visinu ulaznice određuje TZ, kaže vlasnik agencije M. Petrović

Autobus pun turista iz Južne Koreje zaustavio se na ulazu u Rastoke u Slunju kako bi razgledali slapove rijeke Slunjčice koja teče kroz naselje. S pravom su oduševljeni već na ulazu, jer brojni slapovi neodoljivo podsjećaju na svjetski biser Plitvička jezera. Plaćaju ulaznice 30 kuna po osobi i kreću u razgledanje.

Prolaze pored mlinica, jedna ih vlasnica mlinice vodi do svoga mlina, pokazuje im kako se nekada u vodenici mljelo brašno, no već u dvorištu do njezina grupa nailazi na negodovanje vlasnika koji je taman sjeo na terasu da popije kavu i ne želi u svome dvorištu turiste. I dok jedan dio grupe doživljava pravu neugodnost s pomalo ljutitim vlasnikom koji ih zapravo tjera sa svoga posjeda, druga grupa šeta po nečemu za što misli da je most, a zapravo je brana po kojoj se ne bi smjelo hodati i samo sreći mogu zahvaliti što se nisu poskliznuli, urušili branu i pali u još uvijek nabujalu Slunjčicu.

Opasnosti pri razgledu

Ti i slični problemi sve su češći u Rastokama, i to samo zato što je grupa ušla u Rastoke bez domaćeg licenciranog vodiča, a upute o kretanju nije razumjela.

– Apsurd je u tome što je po pravilniku Turističke zajednice Slunja, koja se brine o značajnom krajobrazu Slunjčice, s obzirom na to da je riječ o zaštićenom području, ulazak grupa bez licenciranog vodiča zabranjen. Pojedinci ih ne moraju angažirati, ali grupa s više od devet ljudi mora. I u Ministarstvu turizma su nam rekli da grupe u Rastoke smiju ulaziti samo uz pratnju turističkih vodiča. No, to se ne događa, a kada Turističku zajednicu ili Grad Slunj pitamo zašto, oni odgovaraju da grupe ne žele vodiče jer oni poskupljuju cijenu ulaznice. I tako se vrtimo u krug, jer cijenu ulaznica određuje TZ Slunj – objašnjava Milan Petrović, vlasnik Turističke agencije Petro – Rastoke. Dodaje da licencirani turistički vodič za sat i pol vođenja kroz Rastoke traži 50 eura, što ulaznicu po osobi u grupi poskupljuje za pet kuna.

Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

– Pa, neka se onda TZ tih pet kuna odrekne u cijeni od 30 kuna, neka zaradi 25 kuna, a ostalo daje licenciranom vodiču. Uostalom, oni godišnje zarade više od dva milijuna kuna na ulaznicama, a neprofitna su organizacija i još k tome nagrađuju agencije koje dovode puno gostiju iako ne koriste usluge vodiča – ističe Petrović.

Nitko ne nadzire

Odgovornom još i više smatra Javnu ustanovu Natura viva koja je u svom pravilniku jasno navela da grupe moraju imati u pratnji licencirane vodiče, ali ne poduzima ništa da tako i bude. Taj je pravilnik preuzeo TZ Slunj koji upravlja turističkom infrastrukturom Rastoka.

– U Slunju je šest turističkih vodiča, a i mi planiramo zaposliti jednoga, i educirani su da ljudima objasne značaj Rastoka, brana, upozore ih na opasnosti, gdje se smije ili ne smije hodati, u koja dvorišta ne smiju ulaziti – dodaje Petrović.

Po podacima Turističke zajednice Slunja iznesenim na Gradskom vijeću, lani je Rastoke posjetila 2331 grupa, a samo ih je 129 imalo pratnju licenciranog vodiča, što je oko 5,5 posto. U Gradu kažu da grupe vode usmjerivači, što je, kažu nam sugovornici, suprotno pravilniku jer nisu educirani niti su čuvari prirode.