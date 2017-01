Književnica Ivana Šojat HDZ-ova kandidatkinja za gradonačelnicu

Šojat je rekla kako je rođena Osječanka, a u svom je gradu, završila i tri godine Studija matematike i fizike, a koji je prekinula kada je postala dragovoljka Domovinskog rata

Iako se govorkalo da bi HDZ mogao surađivati s HDSSB-om na lokalnim izborima u Osijeku, "misterij" je razriješen. Vladajuća stranka poručila je u utorak kako u izbornu utrku ide samostalno i predstavila, sada i službeno, Ivanu Šojat kao kandidatkinju za gradonačelnicu Osijeka te Ivana Anušića, njihova aduta za osječko-baranjskog župana. Zamjenike će, istaknuli su, definirati u roku od dva, tri tjedna.

- Čast mi je što mi je stranka s ovakvom tradicijom i istinskim patriotskim kapitalom ukazala povjerenje i dala priliku da se upravo ja predstavim kao kandidatkinja za gradonačelnicu za grad Osijek – započela je Ivana Šojat, renomirana književnica, prevoditeljica, urednica kazališnih izdanja u HNK u Osijeku.

Istaknula je kako je rođena Osječanka, a u svom je gradu, navela je, završila i tri godine Studija matematike i fizike, a koji je prekinula kada je postala dragovoljka Domovinskog rata.

- Važan segment koji uvijek s ponosom ističem jest da sam sudjelovala u Domovinskom ratu kao dragovoljac, a nakon toga radila i kao prevoditeljica u Uredu ministarstva obrane za odnose s UN-om i EU-om. Život me nadalje odveo u Belgiju, gdje sam živjela osam godina sam i gdje sam kao sudski tumač surađivala sa sudovima u tri provincije. Životne su me prilike ponovno vratile u Osijek, gdje se intenzivirao moj književni rad - navela je I. Šojat, javnosti možda najpoznatija kao autorica romana Unterstadt, koji je doživio i kazališnu izvedbu.

Nema političku karijeru

Članica je HDZ-a od 1992., no nije bila aktivna na političkoj sceni.

- Iza sebe nemam političku karijeru, što ne smatram nedostatkom, ni hendikepom, nego baš suprotno, mogu reći kako se svijetu ne obraćam iz neke kule od slonovače, nego kao građanka kojemu je borba za život dostojan čovjeka jedini princip, budući da sam u svakodnevnom životu u izravnome doticaju s problemima koji tište sve stanovnike našega grada. A ono što vidim jest grad zdvojnih ljudi bez osmijeha na licu. Vidim grad koji je nekoć bio veliko gospodarsko i kulturno središte, a posljednjih se godina, sustavnim odlaskom mladih i najpotentnijih pretvara u umirovljeničko naselje – istaknula je.

Priliku za Osijek vidi, navela je, u razvoju gospodarskih zona, poduzetničkih inkubatora i akceleratora, ali dodala je i kako Osijek "do sada nije koristio EU fondove na adekvatan način".

- Kako bi se spriječio egzodus, ali i stalo na kraj padu nataliteta, potrebno je konačno posvetiti pozornost mladima u svim aspektima njihova života, kao i života njihovih roditelja, od jaslica, preko vrtića, osnovnih škola, izvanškolskih aktivnosti, među kojima se ističu one sportske, do kulturnog života u kojemu bi daleko veću ulogu trebale imati institucije poput Umjetničke akademije, ili Ekonomskog fakulteta u kojemu stasavaju generacije budućih gospodarskih stručnjaka. Potrebno je dati vjetar u leđa pokretanju novih tvrtki kako mladi ne bi odlazili sreći tražiti drugdje, dokazati kako je izvrsnost na prvom mjestu, te nepotizam baciti u povijesnu ropotarnicu – stava je ona.

Na upit tko ju je predložio kao kandidatkinju za gradonačelnicu, jer je to bilo iznenađenje, odgovorila je kako je to bio Ivan Anušić. On sam, pak, "ubacio" se i istaknuo kako Ivanu Šojat "nitko nije nametnuo, niti poslao iz nekih službi".

Načelnik Antunovca kreće u bitku za Osječko-baranjsku županiju

A načelnik Antunovca kreće u bitku za Osječko-baranjsku županiju, kao za sada drugi poznati kandidat, uz aktualnog župana Vladimira Šišljagića.

- Vodim općinu koja je minijatura u odnosu na cijelu Hrvatsku, ali ta minijatura je uspjela u svoj kraj doseliti brojne obitelji, imati porast broja rođenih, privukli smo milijunske iznose iz EU fondova, izgradili infrastrukturu, avangarda smo u svemu tome i jedna od najboljih općina u zemlji. I to želim prenijeti na županiju koja ima veliki potencijal, ali je zanemarena – započeo je Anušić.

Svi važni prometni koridori, od Koridora Vc, do onoga riječnoga i zračnoga prolaze, naveo je, kroz Osječko-baranjsku županiju.

- Potpuno zanemareni turizam ima potencijal nadoknaditi sve tvrtke koje smo u ratu i privatizaciji izgubili. S Vladom RH koja je nerbojeno puta rekla da je "Projekt Slavonija" prioritet, siguran sam da možemo biti generator razvoja. U svojoj sam općini napravio što sam mogao, vrijeme je za novi izazov – poručio je on.

Vodit će, dodao je, pozitivnu i afirmativnu kampanju, ali znat će, kaže, odgovoriti na "udarce ispod pojasa".

Na upit kako analitičari smatraju da je biračima do sada bilo važno da kandidat za župana bude iz Osijeka, Anušić je odgovorio kako je rođen i odrastao u Osijeku, i branio ga je 1991.

-Cijeli naš kraj nastanjen je ljudima koji nemaju nikakve veze sa Slavonijom i Baranjom. Uvijek je bila dom onima koji su došli tražiti bolje sutra. Nije grad Osijek cijela županija, možda bi se ljudi iz Đakova i Našica uvrijedili kada bi im se reklo da župan mora uvijek biti iz Osijeka – zaključio je.